De qué trata “Bajo la superficie”, la serie canadiense que marca tendencia en Netflix

La miniserie canadiense "Bajo la superficie", protagonizada por Josh Hartnett y creada por Jesse McKeown, encabeza la lista del Top 10 de Netflix Argentina.

Así, con 6 episodios, el proyecto audiovisual de terror fantástico es un éxito a nivel global con 17 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días.

La historia se desarrolla en Snook's Arm, un pequeño pueblo ubicado en la localidad de Terranova, que depende casi por completo de la pesca.

El pueblo y su comunidad enfrentan un desafío cuando se ven forzados a reubicarse tras la aparición de una criatura misteriosa que acecha la zona, aterroriza a los habitantes y pone en riesgo a los trabajadores.

La trama sigue a Calvin, interpretado por Josh Hartnett, un hombre que perdió a su padre durante su infancia y que estaría involucrado con la criatura.

Ese suceso lo obliga a investigar, mientras intenta proteger a su familia. Por otra parte, se une a Fonda Howander, interpretada por Mackenzie Davis, una bióloga marina que aporta otra mirada sobre la presencia desconocida que aterra al pueblo.

El elenco se completa con Ruby Stokes como Mary Penney, Kaleb Horn como Noah Townsend y Rohan Campbell como Jay Penney. También aparecen Natasha Henstridge como Jan Hicks, Mary Walsh como la alcaldesa Linda Best y Joshua Close como el oficial Jaxon Noseworthy.

Tras una intensa búsqueda, Calvin y Fonda descubren que el peligro no solo acecha en las profundidades del océano, sino que también está ligado a intereses corporativos externos, a secretos del pasado de la propia comunidad y de la familia del protagonista.