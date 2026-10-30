De “Rocky” a los inventos: Iván Drago revela su faceta más desconocida

Dolph Lundgren, el actor que se hizo mundialmente conocido como Iván Drago en “Rocky IV”, deja por un momento el cine de acción para explorar otra de sus grandes pasiones: la ingeniería. En “Grandes máquinas de la historia con Dolph Lundgren”, una nueva serie documental de History, la estrella recorre inventos y desarrollos tecnológicos que transformaron la manera de viajar, comunicarse, explorar el planeta y comprender el universo.

Mucho antes de convertirse en una de las caras más reconocidas de Hollywood gracias a la cinta protagonizada por Sylvester Stallone, Lundgren siguió un camino académico que lo acercó al mundo de la ciencia. Se graduó en Ingeniería Química, obtuvo una maestría en esa especialidad y recibió una beca Fulbright para continuar sus estudios en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Esa formación, menos conocida que su trayectoria cinematográfica, es uno de los puntos de partida de la nueva propuesta que podrá verse esta noche a las 21 en la señal de History.

La serie, en la que se desempeña como conductor y productor ejecutivo, propone un recorrido por siglos de innovación para descubrir cómo fueron concebidas algunas de las máquinas más extraordinarias de la historia, qué obstáculos debieron superar sus creadores y de qué manera sus inventos modificaron la vida humana. Con material de archivo, recreaciones realizadas con inteligencia artificial y aportes de especialistas, la producción combina divulgación, historia y entretenimiento.

“Espero que la gente pueda verme en un contexto diferente, tratando de acercarlos a estas maravillas tecnológicas y de explicar cómo funcionan las máquinas”, señaló Lundgren en el marco de una jornada de prensa en la que participó EL DIA. Y agregó: “Obviamente, en mi carrera cinematográfica no suelo interpretar personajes así. Soy más bien un hombre de acción: manejo un camión o una motocicleta, llevo un arma o algo por el estilo, hago artes marciales. Pero en esta serie tengo un rol más explicativo, así que quizás la gente pueda verme de una manera diferente. Eso espero”.

De la carrera espacial a los récords de velocidad

Uno de los grandes ejes de “Grandes máquinas de la historia” es la exploración espacial. La producción repasa la evolución de los cohetes, desde la antigua hwacha coreana, capaz de lanzar simultáneamente hasta 200 flechas impulsadas por pólvora, hasta el Saturn V de la NASA, que hizo posible la misión Apollo 11 y el histórico viaje de los astronautas hacia la Luna en julio de 1969.

El recorrido también llega a los desarrollos contemporáneos, como el Falcon 9 de SpaceX, diseñado para recuperar y reutilizar su primera etapa. La serie explica cómo la combinación de computadoras, motores y sistemas de control permitió avanzar hacia una tecnología que busca reducir los costos de los lanzamientos espaciales.

La velocidad es otro de los grandes protagonistas. Lundgren presenta al Thrust SSC, el vehículo terrestre que en 1997 superó la barrera del sonido al alcanzar las 763 millas por hora, y al Concorde, el avión supersónico que revolucionó los vuelos comerciales. También aparece el Shanghai Maglev, un tren que utiliza campos magnéticos para elevarse sobre las vías y que durante sus pruebas superó los 500 kilómetros por hora.

La exploración va incluso más allá de nuestro planeta. La Parker Solar Probe, una sonda de la NASA lanzada en 2018 para estudiar el Sol, ocupa un lugar destacado por su capacidad para alcanzar velocidades superiores a los 690.000 kilómetros por hora. Su desarrollo representa uno de los avances más sorprendentes de la ingeniería espacial.

El universo del espionaje ofrece otro conjunto de historias que parecen sacadas de una película. Entre ellas se encuentra el SR-71 Blackbird, un avión capaz de volar a más de tres veces la velocidad del sonido, y las diminutas cámaras que la CIA llegó a instalar sobre palomas mensajeras para obtener información del enemigo.

También se reconstruyen los mecanismos de radios ocultas en pipas de tabaco, que permitían recibir mensajes mediante vibraciones transmitidas a través de los dientes y la mandíbula. La propuesta amplía así la idea de máquina: no se trata solamente de grandes estructuras o motores poderosos, sino también de dispositivos pequeños y sofisticados capaces de cambiar el curso de una operación.

Las máquinas que transformaron la vida cotidiana

La producción no se concentra exclusivamente en las guerras, las grandes expediciones o las hazañas de velocidad. También dedica espacio a inventos que modificaron profundamente la vida diaria, como la imprenta de Johannes Gutenberg, el Ford Modelo T y la computadora Apple II, desarrollada por Steve Wozniak y Steve Jobs.

Cada uno de estos avances abrió nuevas posibilidades: multiplicar y difundir las ideas, facilitar el acceso al automóvil y acercar la informática a los hogares. La Estación Espacial Internacional completa este panorama como ejemplo de cooperación tecnológica y de la capacidad humana para construir estructuras en el espacio.

Para Lundgren, las máquinas son una consecuencia de las necesidades y aspiraciones de las personas. “Creo que las máquinas fueron inventadas para hacernos la vida más fácil, para permitirnos vivir con mayor comodidad y también para defendernos. Así que, básicamente, forman parte de la evolución natural de la especie”, reflexionó.

El actor también compartió su mirada sobre otras tecnologías que considera fundamentales para el futuro. “Creo que la inteligencia artificial y la robótica van a ser útiles y van a ser fantásticas en el futuro”, sostuvo. En su visión, las próximas generaciones podrían mirar la vida actual como una etapa mucho más difícil y limitada.

Sin embargo, al hablar sobre quién fue el mayor inventor de todos los tiempos, su respuesta fue menos tecnológica de lo esperado: “Creo que el mayor inventor es la mente humana. Nosotros. Nosotros somos los mayores inventores”.

Para Lundgren, además, el proyecto representa una oportunidad para seguir aprendiendo y mostrar una faceta diferente de su trayectoria. “Me gusta aprender”, afirmó. “Desde que era muy chico siempre sentí que la vida era bastante corta y valiosa. Y quería aprovecharla al máximo. En realidad, no sabía qué iba a terminar haciendo. Simplemente, fui tomando aquello que se presentaba delante de mí”, cerró sobre una curiosidad que ahora lo llevó a hablar de los grandes hitos de la ingeniería.