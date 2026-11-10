De Weinstein a Masterson: otras condenas en Hollywood

Las denuncias por abusos sexuales que sacudieron a Hollywood durante los últimos años también derivaron en condenas judiciales contra figuras de enorme popularidad. Productores, actores y celebridades que durante décadas gozaron de reconocimiento internacional terminaron enfrentando penas de prisión por delitos cometidos contra mujeres, en casos que marcaron un antes y un después en la industria del entretenimiento.

El caso más emblemático, sin dudas, es el de Harvey Weinstein, el poderoso productor cinematográfico cuya caída impulsó el movimiento #MeToo en 2017. Condenado por violación y agresión sexual en California, recibió una pena de 16 años de prisión. En septiembre de 2026, además, fue sentenciado a otros 15 años en Nueva York por una agresión sexual cometida en 2006. Su primera condena neoyorquina había sido anulada en 2024, pero volvió a ser declarado culpable en un nuevo juicio.

Otro caso resonante es el de Danny Masterson, conocido por interpretar a Steven Hyde en la serie “That ’70s Show”. En 2023 fue condenado a una pena de entre 30 años y cadena perpetua por violar a dos mujeres en 2003. La Justicia de California ratificó recientemente la condena, aunque su defensa anunció que recurrirá al Tribunal Supremo estatal.

En la industria musical, también hay casos. R. Kelly, uno de los grandes nombres del R&B estadounidense, recibió en 2022 una condena de 30 años de prisión por delitos que incluyeron explotación sexual de menores y una trama de abusos sostenida durante décadas. El cantante utilizaba su fama y su entorno profesional para captar y controlar a sus víctimas, según determinó la Justicia. United States Department of Justice