Decretaron la inhibición general de los bienes del productor y empresario teatral Aldo Funes por la causa de presunto abuso sexual

El empresario teatral Aldo Funes enfrenta una inhibición general sobre sus bienes, tras incumplir un embargo por $10 millones, en el marco de una causa por presunto abuso sexual contra una joven que, en el momento de los hechos, tenía 15 años.

Sobre el procesamiento, la medida económica contaba para el empresario y para Sandra Verónica Carpena, la progenitora de la denunciante pero, ambos incumplieron con el pago.

Así, fuentes de la causa informaron que finalmente, la medida fue decretada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30.

"No habiendo ofrecido bienes y/o dinero a embargo, pese haber sido intimado al efecto en el principal, decrétese la inhibición general de bienes de Aldo Funes Tondino, empresario", señaló el escrito.

Por su parte, el abogado representante de la joven denunciante, Héctor Koffman, sostuvo que se encuentran a la espera de que el “tribunal provea la prueba y fije fecha de audiencia de debate”. Es que recientemente se conoció que el empresario teatral será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11.

El pasado 16 de julio se confirmó su elevación a juicio, tras ratificarse la decisión judicial que había sido apelada.

Mientras que el fiscal competente será Nicolás Amelotti, los jueces a cargo se conocerán cuando el tribunal realice el primer despacho. El empresario de espectáculos será procesado como presunto autor de tres hechos de abuso sexual agravado con acceso carnal, mediante violencia, amenazas y en un contexto de abuso coactivo e intimidatorio derivado de una relación de dependencia.

Por último, la resolución ratificó el procesamiento de Sandra Verónica Carpena, madre de la víctima, como presunta partícipe necesaria de los hechos y mantuvo dicho embargo.