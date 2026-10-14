Denuncias contra Darío Giordano: su descargo y la reacción de Yankelevich

Darío Giordano rompió el silencio luego de que la denuncia pública de su hijo Valentín, destapara la olla de un pasado familiar marcado por la violencia que derivó que tanto el joven como su hermano mayor, Franco, terminaran bajo custodia de su abuelo, Gustavo Yankelevich.

“Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”, expresó Giordano en el texto difundido públicamente luego de que la entrevista con su hijo en Infobae se hiciera viral y revelara un oscuro pasado de maltratos tras la muerte de Romina Yan.

El exmarido de la actriz también se refirió a la causa judicial vinculada con las denuncias y sostuvo que había sido sobreseído en 2018. Sin embargo, sus declaraciones fueron cuestionadas por Gustavo Yankelevich, quien además contó cómo reaccionó Valentín al leer la carta de su progenitor.

“Me llamó Valentín y me dijo: ‘¿Vos leíste esto? Tenía la posibilidad de pedir perdón, de decir que se equivocó. Lo hubiera dejado mejor parado que insistir con que es inocente y no tiene nada que ver…’. Pero cada uno es lo que es”, relató el productor teatral en diálogo con Radio Mitre.

Yankelevich también cuestionó la interpretación que Giordano hizo del resultado judicial. “Él dijo que fue sobreseído, pero fue porque la causa cayó, no porque no haya sido culpable. No es inocente”, afirmó.

Según la información sobre el expediente, la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo se cerró por prescripción, debido al vencimiento del plazo legal para continuar con la persecución penal. La resolución declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento total de Giordano por el hecho denunciado el 2 de octubre de 2015. Esta decisión procesal no equivale por sí misma a una declaración judicial sobre la veracidad de los hechos denunciados.

“Él dijo que fue sobreseído, pero fue porque la causa cayó”, reafirmó Yankelevich

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE GIORDANO QUE CAUSÓ INDIGNACIÓN

En su comunicado, Giordano reconoció que pudo haber cometido errores durante la crianza de sus hijos, en un contexto marcado por la muerte de Romina Yan. “Nunca pretendí ser un padre perfecto. Hice lo que pude, con las herramientas que tenía y en circunstancias que jamás hubiera imaginado atravesar”, sostuvo.

Además, aseguró que no piensa discutir públicamente con Valentín ni exponer detalles de la intimidad familiar. “No voy a cuestionar sus sentimientos ni a exponer episodios de nuestra intimidad familiar para intentar demostrar que tengo razón”, afirmó.

En otro tramo del texto, expresó: “Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”, en referencia a sus hijos, aunque volvió a negar las acusaciones de violencia.

Por su parte, Gustavo Yankelevich señaló que busca que la repercusión del caso permita visibilizar otras situaciones familiares. “Nosotros aprovechamos para ver si esto puede servir para que los chicos que tienen temas en su casa tengan la oportunidad de ser escuchados”, manifestó.

La controversia volvió a poner en el centro de la escena una historia familiar atravesada por la muerte de Romina Yan y por versiones contrapuestas sobre lo ocurrido puertas adentro. Mientras Giordano defiende su postura y pide preservar la intimidad, Valentín y Franco sostienen sus denuncias.