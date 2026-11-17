“Asumo esta condena”. La leyenda del cine francés Gérard Depardieu pidió este lunes perdón por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021, reconociendo el “daño causado” y asegurando que “pertenecía a un mundo que ha desaparecido”.

Depardieu, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la reacción del cine francés al #MeToo.

En mayo de 2025, un tribunal de París le impuso 18 meses de prisión con suspensión de pena por dos agresiones sexuales durante el rodaje de la película “Les Volets verts”, del director Jean Becker.

“La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena”, escribe el actor, de 77 años, en un comunicado titulado “Escucho”, publicado cuando debía comenzar su juicio en apelación en París.

Una fuente cercana al caso avanzó el viernes la intención del actor de renunciar a la apelación, con lo que la condena se vuelve firme.

Un día antes, los medios Mediapart y Le Média difundieron un video que muestra a una joven intentando en vano apartar la mano del actor durante el rodaje de otro film, pese a que su defensa siempre ha sido que “jamás” abusó de una mujer.

En su comunicado, el intérprete, conocido por películas como “El último metro” o “Cyrano de Bergerac”, va más allá y pide perdón: “Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello”.

“En los rodajes, durante mucho tiempo me escondí detrás de la provocación y la picardía. Mis palabras, algunos de mis gestos, creía que eran sin consecuencias. Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa”, agregó.

Depardieu fue condenado por agredir sexualmente a Amélie, una decoradora, y a Sarah (pseudónimo), una asistente de dirección, a quienes debía pagar también más de 10.000 euros (11.000 dólares) en concepto de daños y perjuicios.

“Es nuestra victoria y la recibimos con la cabeza alta”, dijo Amélie, a quien le habría gustado “que las disculpas llegaran antes”. “Habría sido mejor que él estuviera aquí”, lamentó, al término de la audiencia.