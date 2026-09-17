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LA CAUSA POR VIOLACIÓN

Depardieu busca zafar: recurrió ante la Justicia la decisión de llevarlo a juicio

Por Redacción

Un tribunal francés examinará este jueves el recurso presentado por el actor Gérard Depardieu contra la decisión de llevarlo a juicio por la presunta violación de una actriz en 2018.

Los abogados de Depardieu expondrán sus argumentos a puerta cerrada ante el Tribunal de Apelación de París y pedirán que se archive el caso, según las fuentes, que solicitaron el anonimato. Un juez de instrucción francés ordenó en agosto de 2025 que Depardieu fuera juzgado por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould en 2018. La decisión se produjo después de que un tribunal de París le condenara en mayo de 2025 a 18 meses de prisión con suspensión de la pena en un caso separado, tras declararlo culpable de agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021.

El nuevo equipo jurídico del actor de 77 años, que cambió tras la condena de 2025, tratará de desacreditar el caso de Arnould Los fiscales, por su parte, pedirán que se mantenga la decisión de llevar el caso a juicio, añadió otra fuente.

“Sus nuevos abogados persisten en desacreditar a la víctima como estrategia de defensa”, declaró la abogada de Arnould, Carine Durrieu Diebolt. “Confiamos en que la justicia permita finalmente llevar este caso a juicio”, añadió.

Arnould acusa a Depardieu de haberla violado en su domicilio el verano de 2018, cuando ella tenía 22 años. Presentó una denuncia pocos días después de los presuntos hechos.

Depardieu se convirtió en una estrella del cine francés a partir de los años 1980 con papeles en “El último metro”, “Police” y “Cyrano de Bergerac”, y luego emprendió una exitosa carrera internacional.

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