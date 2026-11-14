Depardieu renunció a recurrir una condena por agresiones sexuales

El actor francés Gérard Depardieu renunció a recurrir su condena por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021. La decisión, confirmada por una fuente cercana al caso a la AFP, llega tras la publicación de un video en el que se ve al actor realizar tocamientos sexuales a una figurante durante el rodaje de otra película estrenada en 2013.

Las imágenes, publicadas el jueves por los medios Mediapart y Le Média, muestran a la joven intentando en vano apartar la mano del actor.

El video debilita la línea de defensa del intérprete, de 77 años, quien afirmó en 2023 que “jamás, bajo ningún concepto, había abusado de una mujer”.

Con su renuncia a recurrir, el actor convierte en firme su condena en primera instancia a 18 meses de prisión con suspensión de pena, dictada en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales durante el rodaje de la película “Les volets verts”.

La condena incluía una pena complementaria por “victimización secundaria” debido a la virulencia de los abogados del actor durante la vista.

El actor podría ser juzgado en otro proceso por violación y agresiones sexuales contra la actriz Charlotte Arnould. Depardieu, que niega estas acusaciones desde que fue imputado en 2020, ha recurrido la celebración del juicio. La decisión se conocerá el 26 de noviembre.