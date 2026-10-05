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PICANTES DECLARACIONES

“Desastroso”: el guionista de “Digger” habló del cine nacional

X (@teleshowcom)

Por Redacción

Nicolás Giacobone, el oscarizado guionista argentino autor del guion de “Birdman” junto a Armando Bó y que también escribió “Digger”, última película de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise (puede verse en salas locales y será parte, seguramente, de la alineación de los próximos Premios Oscar), opinó que “la crisis del cine argentino es desastrosa”.

”Siempre tengo proyectos porque tengo amigos con quienes me gusta desarrollar cosas, pero es muy difícil sacarlos adelante porque se produce poco y hay cero apoyo del Estado. Es mucho riesgo para los estudios y para todos. Hacer cine es caro. Hay que aliviar un poco ese riesgo y apoyar. La única manera es entender que la cultura y el arte son esenciales para un país”, lanzó en una entrevista con un portal web.

La situación, agregó el autor también de “El último Elvis”, protagonizada por nuestro John McInerny, “tiene que cambiar urgentemente porque, si no, va a colapsar. Van a quedar algunas plataformas o estudios grandes haciendo ciertas cosas, pero va a ser muy difícil. O todos se van a ir a trabajar a otro lado”.

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