Desde Italia, vuelve “Rosaura alle dieci”

La compañía italiana Teatro del Sangro regresará a La Plata este viernes con “Rosaura alle dieci”, una adaptación teatral de la célebre novela de Marco Denevi que podrá verse desde las 20 en el Teatro La Mercería, 1 entre 36 y 37. La presentación permitirá al público platense reencontrarse con una propuesta que ofrece una mirada diferente sobre uno de los grandes clásicos de la literatura argentina.

La función forma parte de una gira que el elenco realiza por distintas ciudades del país, con presentaciones en escenarios de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. El regreso se produce, además, después de que el espectáculo recibiera el Premio Mayor en el rubro Espectáculos Internacionales de los Premios Teatro del Mundo 2025, junto con una distinción por su trabajo de traducción.

Bajo la dirección de Stefano Angelucci Marino y Rossella Gesini, la obra recupera el misterio de la novela publicada en 1955, cuya trama gira alrededor de un crimen reconstruido a través de cinco testimonios. Cada personaje aporta su propia versión de los hechos, en un relato donde las verdades y las mentiras se entrecruzan hasta poner en duda todas las certezas. Ninguna mirada resulta definitiva y es el espectador quien debe intentar reconstruir lo ocurrido a partir de las distintas voces.

Lejos de una adaptación convencional, la puesta apuesta por un lenguaje escénico que combina actuación, máscaras antropomórficas, marionetas, gárgolas y juegos de sombras. Su particular estética encuentra inspiración en los murales y los tradicionales muñecos de gran tamaño del barrio porteño de La Boca, un universo visual atravesado por la influencia de la inmigración italiana.

Interpretada por los propios directores, quienes asumen distintos personajes a lo largo de la representación, “Rosaura alle dieci” tiene una duración de 65 minutos y se presenta íntegramente en italiano, con subtítulos en español, lo que permite seguir la historia sin necesidad de conocer el idioma.

La visita de la compañía a La Plata incluirá también una actividad de formación. Este domingo, a las 14, se realizará un seminario en el mismo Teatro La Mercería, que completará la presencia del grupo italiano en la Ciudad.