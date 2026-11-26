Todo sucedió muy rápido. Facundo Arana sorprendió como protagonista de un escándalo familiar.

Así, luego de la separación de María Susini, salió a la luz que estaría "aislado" por un desacuerdo con la pareja de su hija y en ese contexto, también se supo que tendría una nueva pareja.

“Facundo quería volver con María Susini, mientras estaba saliendo con alguien”, reveló Pepe Ochoa

Esta noticia habría enojado mucho a su familia. Cabe recordar que Arana dijo, en reiteradas ocasiones, que ella era el amor de su vida. Por su parte, la modelo se mostraba más distante.

“Facundo le decía a María que quería volver y, a la vez, estaba conociendo a otra persona”, agregó Ochoa.

Sin embargo, el problema principal sería otro: “Su pareja, una diseñadora llamada Marian Saud, empezó a subir fotos con su perro, su casco, dando a entender indicios que no le gustaron a Susini”.

“María no entendía por qué Facundo ocultaba que estaba en una relación con otra persona y le prometía cosas”, explicó el panelista de la tele. Esta actitud de Arana no gustó nada en su familia y eso, sumado a desacuerdos con su hija, lo distanció.

Por otra parte, Pepe Ochoa relató que Facundo Arana no estaba de acuerdo con su hija saliese con una persona bastante mayor que ella. Según el mencionado panelista, la hija del actor tiene 18 años y el supuesto novio unos 40. Por eso, él no estaba cómodo con la situación. Facundo Arana y María Susini pretendían que esta situación quedase privada porque eligieron no responder ante las consultas por este escándalo.