Destrozado, el platense Maxi Ghione habló tras quedar en libertad: "Perdí a la mujer que amo"

Luego de afrontar una audiencia clave en los tribunales de Rafaela y obtener la libertad, Maxi Ghione publicó un video en su cuenta de Instagram para referirse a la compleja situación que atraviesa. Con notable angustia, el intérprete les pidió disculpas a las personas de su entorno cercano por los momentos difíciles que les hizo vivir. Durante la grabación, el artista aseguró haber transitado la peor semana de su vida tras cometer una equivocación personal.

En su mensaje audiovisual, Ghione vinculó su estado emocional con complicaciones privadas que prefirió no exponer en detalle. Entre los factores que mencionó, relató que intentó poner en marcha el vehículo de su madre —fallecida en 2010—, el cual permaneció parado durante nueve años y sufrió una avería al ser probado. Frente a este escenario, expresó que experimentó deseos de apagarse o anestesiarse.

El actor desmintió de manera categórica consumir sustancias. En ese marco, se puso a entera disposición de las autoridades para realizarse los exámenes médicos correspondientes y certificar que no padece adicciones.

El reclamo por sus herramientas de trabajo

Un punto central de su presentación pública fue el pedido directo a la fiscal Cecilia Doro y al juez interviniente para que le devuelvan el teléfono celular incautado durante el allanamiento policial en su vivienda de Lehmann. Ghione remarcó que el dispositivo resulta indispensable para sostener su actividad profesional. Explicó que necesita trabajar diariamente para abonar el alquiler de su hogar y cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

También solicitó la restitución del armamento decomisado en el procedimiento, el cual incluye un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y más de 90 municiones. El intérprete argumentó que es coleccionista, usuario legítimo con la documentación al día y socio honorario del Tiro Federal de San Fernando. Explicó que la práctica de tiro en polígono constituye su única actividad deportiva y que las piezas incautadas poseen valor afectivo por tratarse de una herencia familiar.

En cuanto a su situación legal, enfatizó que no cuenta con antecedentes penales de ninguna índole. Ratificó su inocencia y aclaró que no se encuentra bajo el régimen de libertad condicional, sino en libertad plena.

Detalles de la causa judicial y el impacto en su vida sentimental

El conflicto legal tuvo su origen el pasado 29 de septiembre, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) hicieron efectivo el arresto del actor tras una denuncia presentada por Emiliano Tarragona. Según la exposición del denunciante, un escort que acudió al domicilio del artista el 20 de septiembre para un encuentro pautado, permaneció unas cinco horas en el lugar y observó la exhibición de dos armas de fuego sin poder retirarse. Tarragona agregó además que, al reclamar la cancelación de un pago adeudado, recibió mensajes de texto que consideró intimidatorios.

El viernes 2 de octubre, tras la instancia judicial correspondiente, se resolvió la liberación de Ghione. La fiscalía le formalizó la imputación por tenencia de armas y amenazas, en tanto que la hipótesis referida a una presunta privación ilegítima de la libertad continúa en etapa de evaluación pericial. Las pericias sobre el teléfono secuestrado buscan reconstruir las comunicaciones previas y posteriores entre el actor y el denunciante.

Más allá del frente penal, el episodio provocó un impacto severo en la vida afectiva del artista. A pesar de agradecer los miles de mensajes de respaldo que recibió de sus seguidores en las redes sociales, Ghione confirmó que el escándalo derivó en la pérdida de la mujer que ama.