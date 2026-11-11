Dettbarn trae su “Multiverso”: más de 20 años de canciones

Después de más de veinte años de canciones, bandas, escenarios y caminos recorridos, Agustín Dettbarn propone “Multiverso”, un show que mira hacia atrás para entender dónde está hoy, pero también para abrir la puerta a lo que viene.

La noche será un recorrido por su historia musical, pero no necesariamente en orden cronológico. Las canciones de su etapa solista convivirán con aquellas que formaron parte de sus proyectos anteriores, revisitadas junto a algunos de los músicos que compartieron ese recorrido.

Habrá distintos formatos y climas: momentos íntimos y acústicos, pasajes de banda completa, invitados y canciones que cambian de forma para volver a encontrarse con el presente.

La cita será este sábado en Casa Suiza, 2 N 621, con la apertura de Cami Brochi.