Detuvieron a Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, tras un violento episodio en un casino de Entre Ríos

En la madrugada del sábado, detuvieron a Emanuel Noir en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El líder de Ke Personajes habría protagonizado un violento episodio en el casino de la ciudad cuando ya se encontraba cerrado y terminó enfrentándose con un policía que cumplía tareas adicionales de seguridad.

Según las primeras informaciones difundidas por medios entrerrianos, el efectivo le habría impedido el acceso al lugar al cantante y esta situación desencadenó una discusión que escaló hasta convertirse en una agresión física. En ese contexto, el músico habría golpeado al uniformado en el rostro y le habría provocado cortes debido a los anillos que llevaba puestos.

El accionar policial se concretó poco antes de las 6 de la mañana. Tras el enfrentamiento, Noir fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado.

La causa fue caratulada inicialmente como resistencia a la autoridad y lesiones, mientras se aguarda la intervención de las autoridades judiciales para determinar cómo continuará su situación procesal. En ese marco, se espera que el cantante sea indagado en las próximas horas.

Cabe señalar que no se trata de la primera detención que sufre el líder de Ke Personajes. En diciembre de 2023, fue arrestado luego de protagonizar una pelea con otro hombre en Concepción del Uruguay.

De acuerdo a lo que narraron los testigos, Noir habría querido interceder en la agresión que sufría una mujer por parte de un hombre, al que luego quiso enfrentarlo con una manopla. Sin embargo, el artista sufrió una dura golpiza por parte del acusado, quedando imposibilitado para pararse y con su cabeza visiblemente ensangrentada.