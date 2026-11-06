Detuvieron al padre de Meghan Markle por posesión de pornografía infantil: la pena que podría enfrentar

Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex Megan Markle, fue detenido este viernes en Florida acusado de un cargo de posesión de pornografía infantil y deberá comparecer ante el Tribunal de Tampa en las próximas horas.

“El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", señaló el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli.

El FBI reveló que hallaron aproximadamente 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros que contenían material presuntamente sexualmente explícito en dos depósitos del área de Los Ángeles que alquiló el hombre de 82 años durante casi dos décadas.

Este descubrimiento se produjo a raíz de la apertura de una investigación en Filipinas, donde el padre de la duquesa de Sussex vivió hasta mediados de 2026, antes mudarse a la localidad de Lakeland, en Florida.

En Filipinas, las autoridades habían intervenido cerca de 7.500 fotografías y un video, todos de menores de edad, niños y niñas, de ascendencia asiática, latina y europea, con edades de entre 10 y 11 años, en la residencia de Markle Sr. en la ciudad de Cebú, tras una denuncia de uno de los hijos del arrestado, Thomas Markle Jr. En caso de ser declarado culpable, el padre de la duquesa se enfrentaría a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal.

Meghan Markle señaló el pasado 23 de octubre en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.