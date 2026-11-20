Cuarenta y cinco años después de aquel octubre de 1981 en el que comenzó su historia, Devenir sigue fiel a una premisa: el teatro como un territorio de búsqueda, transformación y encuentro. La compañía platense, que construyó una extensa trayectoria dentro del circuito independiente, celebra su aniversario mañana con una propuesta escénica que se centrará en distintas etapas de su recorrido artístico.

De cara al festejo, Gustavo “Tati” Vallejos, uno de sus integrantes fundadores, reflexiona sobre los cambios que atravesó la compañía, planteando una mirada particular sobre el teatro independiente y las nuevas generaciones. “En Devenir mantenemos intactos los motivos fundacionales de la compañía: Devenir… condición de todo cambio. Es lo que sostenía Aristóteles, siendo eso nuestro horizonte por delante, siempre”, resume el artista.

A lo largo de estos 45 años, la compañía desarrolló más de 40 obras y llevó sus propuestas tanto a salas convencionales como a espacios no tradicionales y escenarios callejeros. También construyó una dinámica de trabajo que incluye giras nacionales e internacionales. Según cuenta Vallejos, recorren distintas provincias durante el primer semestre del año y, en la segunda mitad, viajan al exterior.

Ese recorrido también modificó su manera de pensar la escena. Cada espectáculo demanda una investigación específica para adaptar la dramaturgia al espacio en el que será representado, sin perder la posibilidad de trasladarlo a otros escenarios.

“Lo que más nos interesa es encontrar, de manera sensible, el lenguaje que impacte en el corazón de las personas”, explica Vallejos. Y agrega que esa búsqueda permite que espectadores de distintas nacionalidades puedan emocionarse frente a una misma propuesta: “Un esloveno se emociona de la misma manera que un español o argentino”.

Un recorrido por su historia

La propuesta de mañana en Via 49 incluirá fragmentos de los unipersonales con los que Devenir viaja por distintos escenarios: “El Huésped R.A.S”, interpretado por Jorge Demarco, y “El dueño de los deseos”, a cargo de Vallejos.

Además, el público podrá conocer algunas escenas de “A lo mejor mañana”, una obra que tiene previsto su estreno para el próximo año y que estará bajo la mirada de Elena González, integrante de la historia de Devenir desde los años 80.

La celebración también tendrá una dimensión afectiva. En estos 45 años pasaron numerosos artistas que encontraron en Devenir un espacio para iniciarse y desarrollar su vínculo con el teatro. Al recordar a quienes formaron parte de esa historia, Vallejos destaca a los fundadores Armando Di Coco, Verónica González, Edgardo Molina, Eduardo Lascano, Jorge Demarco y él mismo. También recuerda especialmente a Gerardo Oleaga y Liliana Iglesias, con quienes realizó una de las primeras giras nacionales del grupo.

“¡Me emociona!”, reconoce al hablar del reencuentro entre distintas generaciones que dejaron su huella en la compañía.

Además, Devenir demuestra que su historia no se construye solamente mirando hacia atrás. Vallejos ya proyecta nuevos desafíos y tiene en marcha iniciativas de cara a 2027. Pero por ahora la cita será mañana a las 21 horas en Vía 49 (49 entre 17 y 18).