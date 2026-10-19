“Días de Truenos 2”: filtran detalles de la esperada película de Tom Cruise y Anne Hathaway

El CEO de NASCAR, Steve O'Donnell, brindó detalles sobre la segunda parte de la película “Días de Trueno”, uno de los grandes estrenos del próximo año para los fanáticos del automovilismo, al avisar que la categoría y la producción avisaron: “Será mejor que estén preparados para esto... va a conectarse gente que nunca vio una carrera”; al tiempo que el organismo construya más de 80 autos de carrera para utilizarlos durante el desarrollo del film.

Así, a través de una entrevista brindada al periódico Wall Street Journal, la autoridad de la NASCAR dejó en claro que la secuela del filme que se estrenó en 1990, estará protagonizada por Tom Cruise que volverá a darle vida al personaje de Cole Trickle junto a Anne Hathaway en un nuevo papel, y que su estreno será en junio de 2028.

Cruise estuvo en el Daytona International Speedway al final de la temporada regular 2026 de la Cup Series, confirmando la película, fue claro al dar su mensaje a los fanáticos y lo que pretende: “Darle al público esa oportunidad de entender qué es como equipo, como comunidad, qué es para NASCAR: la velocidad, la emoción y todo ese peligro y esas cosas”.

Por su parte, en la producción de 1990, NASCAR permitió filmar en las pistas durante los fines de semana de carrera, e incluso autorizó a coches de la película (conducidos por pilotos reales de la categoría de automovilismo estadounidense) a sumarse detrás del pelotón durante carreras oficiales, en particular la Daytona 500 de 1990.

Finalmete, Hendrick Motorsports ayudó a construir cinco coches de carrera personalizados equipados con cámaras especializadas, e incluso está claro que, la secuela buscará superar en varios sentidos, al estilo de la secuela de Top Gun.

Vale recordar que, la película original utilizó alrededor de 60 coches de carrera.