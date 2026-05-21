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Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, nuevo documental de Netflix sobre el arquero de la selección

Por Redacción

Netflix mostrará la historia de Emiliano Martínez desde sus inicios hasta convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina.

Así, la mencionada plataforma continúa ampliando su catálogo de producciones deportivas y ya genera expectativa con el futuro estreno de Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, la serie documental centrada en la vida y carrera de Emiliano Martínez.

La producción recorrerá el camino del arquero desde sus inicios en Mar del Plata hasta convertirse en una de las máximas figuras de la Selección Argentina y héroe del Mundial de Qatar 2022.

Mediante imágenes inéditas, testimonios y momentos íntimos, el documental buscará mostrar el costado más humano del futbolista.

Asimismo, la serie también profundizará en los sacrificios, desafíos y críticas que enfrentó el arquero a lo largo de su carrera antes de alcanzar la gloria deportiva.

Allí, Emiliano Martínez será el protagonista de una historia de superación que promete emocionar tanto a fanáticos del fútbol como a los amantes de las historias inspiradoras.

Carisma y personalidad se destacan en la serie en uno de los jugadores más queridos por los hinchas argentinos.

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