Diciembre cierra el año en las plataformas con regalo grande bajo el arbolito: un niño mago que vuelve a empezar, despedidas de series muy queridas, el regreso de un doble de riesgo legendario, un Papá Noel con los bíceps de Terminator y dos producciones argentinas para quedarse en casa con el ventilador prendido.

El paquete más esperado se abre en Navidad. El 25 de diciembre, HBO Max estrena “Harry Potter y la piedra filosofal”, la primera temporada de la serie que promete contar la saga de J. K. Rowling con la paciencia que el cine no tuvo: un libro por temporada, a lo largo de una década. Un cuarto de siglo después de la película de Chris Columbus, Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout son los nuevos Harry, Hermione y Ron, y los acompañan pesos pesados como John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu y Nick Frost como Dumbledore, McGonagall, Snape y Hagrid. Francesca Gardiner (“Succession”) escribe y comanda el proyecto, Mark Mylod dirige varios episodios y Hans Zimmer firma la música. Serán ocho capítulos semanales, con el final previsto para el 14 de febrero, así que la vuelta a Hogwarts se estira hasta bien entrado el verano.

La producción no escatimó en nada. El trío protagónico salió de un casting de más de 30.000 chicos, y el rodaje arrancó en julio de 2025 en los estudios Leavesden, los mismos donde se filmaron las películas, de modo que el Gran Comedor vuelve a tener la casa de siempre. Casey Bloys, el jefe de HBO, avisó que la serie estará a la altura de Juego de tronos y La casa del dragón en presupuesto y que se gastará lo que haga falta. El elenco completa el mapa mágico con Lox Pratt como Draco Malfoy y Johnny Flynn como su padre Lucius, Bel Powley y Daniel Rigby como los insoportables tíos Dursley, Luke Thallon como el nervioso profesor Quirrell, Paul Whitehouse como el conserje Filch y Katherine Parkinson como Molly Weasley.

La gran promesa es la profundidad: con ocho horas para un solo libro, la serie puede recuperar subtramas y personajes secundarios que las películas dejaron en el camino. El tráiler ya adelantó escenas que ni siquiera están en la novela, como una charla entre Dumbledore y McGonagall sobre el destino de Harry. Para calentar motores, HBO Max ya tiene disponible el especial Finding Harry, sobre los sets, el vestuario y las criaturas, y la segunda temporada, La cámara secreta, ya está en marcha con Kit Harington como el vanidoso Gilderoy Lockhart.

OTRAS NUEVAS SERIES

Para los que prefieren los bailes de salón a los hechizos, Netflix estrena el 3 una nueva “Orgullo y prejuicio”. Son seis episodios escritos por Dolly Alderton, con Emma Corrin (la Lady Di de The Crown) como Elizabeth Bennet y Jack Lowden (Slow Horses) como el señor Darcy, en el duelo de prejuicios y primeras impresiones más famoso de la literatura. Olivia Colman y Rufus Sewell son los señores Bennet, una garantía de que la casa de Longbourn va a ser un caos delicioso.

Dos días antes, el 1°, la misma plataforma sube “Trinity”, el nuevo thriller de Jed Mercurio, el creador de “Bodyguard”, que vuelve a juntarse con Richard Madden. Gugu Mbatha-Raw es una comandante de la Marina cuya tripulación estuvo a segundos de disparar por error un arma nuclear. Tras el incidente traba un vínculo con el secretario de Defensa (Madden), carismático por fuera, que podría estar en el centro de una conspiración ligada a un programa secreto llamado Trinity. Son siete episodios, todos de una vez.

Y el 18 llega por Paramount+ “Frisco King”, el primer spin-off de Tulsa King. Samuel L. Jackson retoma a Russell Lee Washington Jr., el mafioso de Nueva Orleans que había sido enviado a liquidar al Dwight Manfredi de Sylvester Stallone y que ahora, inspirado en él, decide levantar su propio imperio criminal en Frisco, un suburbio de Texas. Taylor Sheridan, el hacedor de numerosos éxitos que recuperan el western, escribió los ocho capítulos, que salen de a dos y después uno por semana, y Stallone (protagonista de ”Tulsa King”) se da una vuelta por la serie.

SERIES QUE VUELVEN

Nochebuena viene con despedida: el 24, Netflix estrena la sexta y última temporada de “Emily en París”. Lily Collins se pone por última vez la boina de Emily Cooper en diez episodios que salen todos juntos y que la llevan de París a Grecia y Mónaco, con Gabriel otra vez en el horizonte. Su creador, Darren Star, prometió la experiencia más grande de la serie, y la tarea no es menor: resolver el eterno triángulo amoroso y decidir, de una vez, dónde termina la vida de la estadounidense más famosa de la Ciudad Luz.

También hacen las valijas Charles, Oliver y Mabel. El 8, Disney+ estrena la sexta temporada de “Only Murders in the Building”, que para la ocasión se rebautiza “Only Murders in London”. Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez cruzan el charco para investigar la muerte de la podcaster Cinda Canning (Tina Fey), en una entrega de capítulos semanales con invitados británicos de lujo: Olivia Colman, David Tennant, Peter Capaldi, Jodie Whittaker, Nicola Coughlan, Martin Freeman y Jim Broadbent, entre otros, además del regreso de Meryl Streep.

Y el 2, Apple TV trae de vuelta “Bad Monkey”, la comedia policial de Bill Lawrence basada en el mundo de Carl Hiaasen. Vince Vaughn vuelve a ser Andrew Yancy, el detective degradado a inspector sanitario en los Cayos de Florida, que esta vez presencia el asesinato del “arreglador” más eficaz del estado. Una fiscal lo empareja con un contador forense y lo mete en medio de una guerra entre bandas, mientras él intenta recuperar su placa. La historia es original, suma a John Malkovich y se emite de a un capítulo por semana hasta febrero.

CINE EN LA PANTALLA CHICA

El gran tanque cinéfilo del mes llega el 23 por Netflix: “Las nuevas desventuras de Cliff Booth”, una combinación de nombres que parece inventada. David Fincher dirige un guion de Quentin Tarantino y Brad Pitt vuelve al doble de riesgo que le dio el Oscar en Había una vez en Hollywood. Es 1977, ocho años después de su pelea con la secta Manson, y Cliff ya no trabaja para Rick Dalton sino que se las rebusca en un Hollywood muy distinto, entre crimen y ambición. Lo acompañan Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Timothy Olyphant y Peter Weller.

Cinco días antes, el 18, Netflix estrena “Ray Gunn”, la primera película de Brad Bird (“Los increíbles”, “Ratatouille”, “El gigante de hierro”) en ocho años. Es un policial negro animado y retrofuturista ambientado en Metropia, una ciudad donde humanos y extraterrestres conviven entre autos voladores y rascacielos imposibles, con Sam Rockwell como la voz del detective privado Raymond Gunn y Scarlett Johansson a su lado. Bird la soñó durante treinta años: se la había ofrecido a Pixar, que eligió hacer Los increíbles en su lugar.

En clave de comedia, el 11 llega a Netflix “Un mal día”, con Cameron Diaz como Joy, una madre soltera que le prometió a su hija ir a verla a un partido de fútbol y enfrenta el peor día de su vida: le acarrean el auto, tiene que llevar a su padre (Ed O’Neill) a diálisis y, cuando reclama 30 dólares en el banco porque le rechazaron la tarjeta, terminan confundiéndola con una asaltante.

Para el costado más emotivo, el 11 también llega a Netflix “In Waves”, una de las películas animadas del año y candidata fuerte al Oscar. Ópera prima de la franco-vietnamita Phuong Mai Nguyen, adapta la novela gráfica autobiográfica de AJ Dungo: en el sur de California, AJ, un chico tímido que dibuja y anda en skate, conoce a Kristen, una surfista que vive para el mar. Ella le enseña a perderle el miedo al agua y le cuenta la historia del surf en la cultura hawaiana, y él empieza a dibujar la historia de los dos para no perderla, mientras la vida les pone a prueba el amor. Will Sharpe y Stephanie Hsu ponen las voces, y la película abrió la Semana de la Crítica de Cannes.

Y como manda el calendario, sobran las navideñas. La más ruidosa es “Misión Bolsa Mágica”, que Prime Video estrena el 2, con Arnold Schwarzenegger como un Papá Noel al que una elfa rebelde (Awkwafina) le roba la bolsa de regalos. Para recuperarla recluta a un ladrón de su lista de chicos malos (Alan Ritchson). Treinta años después de “El regalo prometido”, Arnold vuelve a la Navidad, ahora del otro lado del trineo. En la misma sintonía, Disney+ suma el 4 “Diario de un chico en apuros: Navidad: La escapada” y Netflix ofrece el 18 “Otras vacaciones desastrosas”.

LAS OPCIONES LOCALES

La apuesta argentina más fuerte del mes es “Felicidades”, la comedia que Netflix estrena en diciembre todavía sin día confirmado. Adrián Suar y Griselda Siciliani vuelven a ser pareja en pantalla bajo la dirección del español Álex de la Iglesia, en su primera película rodada en la Argentina. Basada en la exitosa obra teatral de Mariano Pensotti, transcurre en la noche del cumpleaños de Felicitas (Siciliani), cuando su marido intenta salvar un matrimonio en crisis con un festejo especial que, como era de esperar, se desbarranca. Completan el elenco Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y Diego Capusotto en una participación especial.

En tanto, para el público adolescente, Disney+ estrena el 2 “Mejores enemigas”, la primera serie original de la plataforma dedicada al baile urbano. Río (Milagros Esquivel) y Olivia (Camila Rojas) tienen quince años, son tía y sobrina y no se soportan, pero deberán compartir familia, escuela y equipo de street dance. Producida por Pegsa y dirigida por Martín Saban y Diego Peskins, tiene veinte capítulos de 25 minutos disponibles de una vez, coreografías de Nani Pochu (la coreógrafa de Tini) y una banda sonora de 16 canciones originales.

EL CALENDARIO DE ESTRENOS

1/12 Trinity Netflix

2/12 Misión Bolsa Mágica Prime Video

2/12 Bad Monkey (T2) Apple TV

2/12 Mejores enemigas Disney+

3/12 Orgullo y prejuicio Netflix

4/12 Diario de un chico en apuros: Navidad: La escapada Disney+

8/12 Only Murders in the Building (T6) Disney+

11/12 Un mal día Netflix

11/12 In Waves Netflix

18/12 Ray Gunn Netflix

18/12 Otras vacaciones desastrosas Netflix

18/12 Frisco King Paramount+

23/12 Las nuevas desventuras de Cliff Booth Netflix

24/12 Emily en París (T6, final) Netflix

25/12 Harry Potter y la piedra filosofal HBO Max

Sin fecha Felicidades Netflix