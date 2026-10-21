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Diego Peretti se deslindó del escándalo que rodea a Hernán Casciari

Por Redacción

Diego Peretti habló sobre el escándalo que rodea a Hernán Casciari y la denuncia colectiva de cientos de productores que dicen haber sido estafados con “La muerte de un comediante”, película que escribió, dirigió y protagonizó Peretti.

Peretti aclaró que no tuvo “participación alguna en las ofertas a inversores”, así como tampoco “participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”.

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