En una nueva actualización sobre la denuncia contra el escritor y productor Hernán Casciari por presunta estafa vinculada al esquema de financiamiento de sus películas en Orsai Audiovisuales, el grupo de denunciantes amplió el escrito e incluyó entre los acusados al actor Diego Peretti, que dirigió y protagonizó “La muerte de un comediante”, estrenada en 2025.

El filme que Peretti protagonizó y dirigió en Bruselas logró recaudar aproximadamente 1.850.000 dólares, con la participación de 10.190 inversores, mientras que Orsai puso los 164 mil dólares restantes. Los costos elevados se deben a la locación elegida.

En ese sentido, el abogado de los damnificados Ariel Gil Ces sostiene que el actor “no solo cobró por el guion y la dirección de la película, sino que también la produjo, sobre la rendición de cuentas y para estar a derecho sobre la responsabilidad penal” que le corresponde a Casciari.

Cuando el escándalo salió a la luz, Peretti compartió un posteo en sus redes sociales en el que buscó desligarse de cualquier responsabilidad económica: “Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guion. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem”.

Según explicó, él estuvo al tanto “desde el primer momento” de que la película fue financiada gracias a inversiones de “miles de personas que confiaron en el proyecto”.

Peretti aclaró que tanto él como Javier “firmaron contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos” y que no tuvieron participación alguna en las ofertas a inversores.

“Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”, explicó.