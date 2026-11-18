En la víspera de los festejos por el 144° aniversario de La Plata, el músico Dillom encendió la expectativa de sus fans a través de una postal en la red social X. A pocas horas de subir al escenario de Plaza Moreno, el "Súper Artista Internacional" escribió un mensaje acompañado por una foto, listo para arribar a la Ciudad.

Para acompañar la postal en un restaurante, el artista escribió: "MAÑANA LA PLATA TERMINAMOS DE LA CABEZA, SALUTEE". De esa manera, tal como anticipan en las redes sus seguidores, se espera una cálida recibida a Dillom este jueves. Durante el último mes de septiembre, el cantante convocó a miles de personas en el Hipódromo, espectáculo que consolidó a la Ciudad como una de sus sedes más fieles.

En esta oportunidad, su desembarco en el corazón de la Ciudad promete llevar esa energía al límite mediante una propuesta que fusiona rap, rock y sonidos alternativos, bajo su faceta más disruptiva y ruidosa hasta la fecha.

La presentación del artista formará parte de una extensa jornada cultural gratuita en el marco de la segunda edición de la Semana de la Música. La actividad comenzará este jueves 19 de noviembre a las 15:30 con la apertura a cargo de los talentos emergentes surgidos del certamen municipal La Plata Rock. En primer término tocará El Tío Valen, ganador del tercer puesto, seguido por Voltage, agrupación que obtuvo la segunda ubicación en el concurso.

Con el correr de la tarde, la grilla incorporará a Isla Mujeres, uno de los proyectos más destacados de la escena independiente de la región, y posteriormente a La Cumparsita, que aportará su impronta rockera al festival. Uno de los momentos más esperados de la jornada llegará con el homenaje especial al Indio Solari, protagonizado por la banda Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense, perteneciente al Programa de Coros y Orquestas de la Dirección General de Cultura y Educación provincial.

Luego del turno de Dillom en el escenario principal, el cierre definitivo de la celebración quedará en manos de Los Palmeras. El histórico conjunto de cumbia santafesina desplegará su repertorio de clásicos para hacer bailar a los vecinos y visitantes en el broche de oro por un nuevo cumpleaños de la ciudad.