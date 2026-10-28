Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
CRECEN LAS VERSIONES SOBRE SU PARTICIPACIÓN

Dillom suena fuerte para los festejos del 144º aniversario de la Ciudad

Podría encabezar los festejos

Por Redacción

El misterio y la expectativa se apoderaron de las redes sociales y las calles platenses en las últimas horas. Tras el anuncio oficial de su nueva gira internacional, “La Nueva Violencia Tour”, el reconocido rapero Dillom confirmó que sumará una fecha en La Plata durante el mes de noviembre.

Aunque el día exacto y el lugar del recital se mantienen bajo un estricto hermetismo, los fanáticos no tardaron en atar cabos: la posible fecha coincide de lleno con los festejos por el aniversario de La Plata, el próximo 19 de noviembre.

Los rumores cobraron una fuerza imparable debido al ajustado y estratégico calendario del artista para el cierre del año. Con una presentación masiva confirmada en Neuquén para el 21 de noviembre y su gran desembarco en Buenos Aires el 12 de diciembre, la ventana temporal de mediados de noviembre deja el escenario ideal para que el creador de “Post Mortem” y “Por Cesárea” sea la gran sorpresa de los festejos públicos de la Ciudad, y por ende, uno de los atractivos principales.

El idilio entre el músico y el público local no es nuevo. En septiembre pasado, Dillom hizo vibrar a miles de personas en el Hipódromo en el marco del ciclo Noches Capitales, dejando en claro que la ciudad es una de sus plazas más fieles. Esta nueva gira promete llevar esa energía al límite, presentando su faceta musical más salvaje, ruidosa y disruptiva hasta la fecha.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?