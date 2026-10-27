El misterio y la expectativa se apoderaron de las redes sociales y las calles platenses en las últimas horas. Tras el anuncio oficial de su nueva gira internacional, “La Nueva Violencia Tour”, el reconocido rapero Dillom confirmó que sumará una fecha en La Plata durante el mes de noviembre.

Aunque el día exacto y el lugar del recital se mantienen bajo un estricto hermetismo, los fanáticos no tardaron en atar cabos: la posible fecha coincide de lleno con los festejos por el aniversario de La Plata, el próximo 19 de noviembre.

Los rumores cobraron una fuerza imparable debido al ajustado y estratégico calendario del artista para el cierre del año. Con una presentación masiva confirmada en Neuquén para el 21 de noviembre y su gran desembarco en Buenos Aires el 12 de diciembre, la ventana temporal de mediados de noviembre deja el escenario ideal para que el creador de “Post Mortem” y “Por Cesárea” sea la gran sorpresa de los festejos públicos de la Ciudad, y por ende, uno de los atractivos principales.

El idilio entre el músico y el público local no es nuevo. En septiembre pasado, Dillom hizo vibrar a miles de personas en el Hipódromo en el marco del ciclo Noches Capitales, dejando en claro que la ciudad es una de sus plazas más fieles. Esta nueva gira promete llevar esa energía al límite, presentando su faceta musical más salvaje, ruidosa y disruptiva hasta la fecha.