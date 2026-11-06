“Disforia”: una experiencia para sacudir los sentidos

Sin palabras, con los cuerpos como protagonistas y una puesta en la que la luz y el sonido construyen sentidos, “Disforia”, la experiencia que nació en el corazón de la ex fábrica CITA, vuelve a escena este finde con una nueva versión.

Estrenada originalmente en 2024, “Disforia” fue construyendo una identidad propia dentro del circuito teatral independiente platense. Su propuesta combina teatro físico, experimentación sonora y recursos visuales con una dramaturgia que prescinde de la palabra.

“En principio, sí, esto es una nueva versión. Mantenemos cierta estructura, cierta infraestructura de la obra, pero hay nuevos personajes”, explica Gabriel Drah, uno de los responsables del proyecto, en diálogo con EL DIA.

Los cambios también alcanzan al elenco y a las dinámicas de creación. “Hay cambios de performers y una característica bastante novedosa que era un desafío que nos habíamos propuesto: que por este espacio de creación también circulen artistas. Y en esta nueva versión eso se dio”, señala.

Desde sus comienzos, “Disforia” fue pensada como una creación abierta, capaz de modificarse con el paso del tiempo. Esa intención ahora comienza a consolidarse como parte fundamental de su identidad.

De hecho, Drah cuenta que el espacio creativo en el que se desarrolla la propuesta será bautizado como Z, y se convertirá en un centro de experimentación temporalmente autónomo del que se desprenda la obra. La idea es que funcione como un territorio de investigación artística donde diferentes creadores puedan aportar sus miradas.

Esa búsqueda también modificó las dinámicas internas del equipo, que profundizó la creación colectiva y el trabajo transdisciplinario, tanto en las decisiones artísticas como en las formas de producción.

Uno de los rasgos distintivos, sin embargo, permanece intacto: la libertad del público para recorrer el espacio. “Mantenemos esta idea de que el público entra al espacio y decide cómo recorrer la obra”, afirma Drah.

Cada escena funciona como un universo propio, una pequeña ventana hacia una ficción más amplia que nunca termina de revelarse por completo. Así, los espectadores deben establecer relaciones entre imágenes, movimientos y situaciones para construir su propia interpretación.

Si hay un aspecto en el que esta versión busca dar un salto, es en su despliegue técnico. “Avanzamos en la puesta técnica un montón. Tanto luz como sonido tienen un lugar preponderante en la dramaturgia de toda la obra”, destaca Drah.

La propuesta profundiza el trabajo con sonido espacializado e incorpora una búsqueda visual más cercana a las artes plásticas. La iluminación no solamente permite observar las acciones: transforma la percepción de los cuerpos y modifica la relación entre los intérpretes, el espacio y el público.

“Hay como un intento de sacudir los sentidos. Pretendemos un público receptivo desde lo sensorial y activo en relación a la perspectiva y la mirada”, sostiene.

La transformación tampoco terminará con las funciones de noviembre. El equipo ya trabaja en una expansión audiovisual que permitirá conocer aspectos de los personajes y de su universo ficcional que hasta ahora permanecían fuera de escena.

“Vamos a mostrar más de su universo”, anticipa Drah sobre el material que comenzará a difundirse después de las presentaciones y que se integrará a la narrativa de la próxima temporada.

Las funciones serán los domingos 8 y 15 de noviembre, a las 19.30, en la Cooperativa C.I.T.A., 115 entre 62 y 63. La experiencia dura 60 minutos.

El público recorre libremente el espacio y construye su propia experiencia

Nuevos personajes, luces y sonidos renuevan la propuesta sensorial