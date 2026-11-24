Con una nueva consagración de “División Palermo” y la desilusión de Ricardo Darín, la Argentina vivió anoche una jornada de emociones encontradas en la 54ª edición de los Premios Emmy Internacional, que se entregaban, al cierre de esta edición, en Nueva York.

La comedia creada y protagonizada por Santiago Korovsky volvió a conquistar la estatuilla a mejor comedia, un reconocimiento que ya había conseguido en 2024 con su primera temporada y que ratificó el éxito internacional de una de las propuestas más originales de la ficción argentina de los últimos años.

La producción de Netflix, que apela al humor y al absurdo para abordar los prejuicios sociales y la inclusión a través de una particular guardia urbana, se impuso con su segunda y última temporada frente a “Man vs. Baby” (Reino Unido), “Old Dog, New Tricks” (España) y “Vir Das: Fool Volume” (India).

La contracara de la alegría que despertó la consagración de “División Palermo” fue la derrota de Ricardo Darín, quien concentraba buena parte de las expectativas nacionales por su candidatura a mejor actor por su interpretación de Juan Salvo en “El Eternauta”.

El galardón quedó en manos del británico Bobby Schofield, por su trabajo en “Unforgivable”, en una categoría en la que también competían el español Javier Cámara, por “Yakarta”, y el sudafricano Ian Roberts, por “A Kind of Madness”.

Al cierre de esta edición, la Argentina todavía tenía posibilidades de sumar una segunda estatuilla de la mano de “Menem”, la ficción de Prime Video protagonizada por Leonardo Sbaraglia que reconstruye el ascenso al poder del expresidente riojano y los acontecimientos políticos, económicos y sociales que marcaron la década del noventa.

La producción, dirigida por Ariel Winograd y Fernando Alcalde, aspiraba al premio a mejor serie dramática frente a “A Thousand Blows” (Reino Unido), “Carême” (Francia) y “Real Kashmir Football Club” (India).

Darín, Korovsky y Sbaraglia viajaron especialmente a Nueva York para participar de la premiación, organizada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, que en esta edición reunió a 64 nominados de 22 países, distribuidos en 16 categorías.