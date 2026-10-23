Doble vida y chats hot: duro escrache desde el exterior que salpica a Nito Artaza

El actor y ex senador nacional, Nito Artaza, suma un nuevo dolor de cabeza. Mientras afronta un complejo conflicto judicial con su ex esposa, Cecilia Milone, quedó envuelto en una polémica amorosa.

Allí, según contaron en LAM, el humorista mantenía dos vínculos románticos al mismo tiempo.

La historia salió a la luz por el testimonio de María José, una mujer correntina que contactó a Pepe Ochoa.

La mencionada mujer aseguró que se conocen desde 2012 y que se veían cada vez que ambos estaban solteros. En los últimos meses decidieron apostar a la relación, pero los planes se complicaron debido a que ella tuvo que viajar a España.

Pero, el escándalo estalló desde el exterior, donde una correntina instalada en España decidió escrachar a Nito Artaza. La mujer denunció que el actor sostenía un vínculo sexo-afectivo con ella mientras blanqueaba un nuevo romance en Buenos Aires.

A pesar de que el artista le habría prometido mantener la historia en pie a la distancia, todo cambió al ver las noticias.

Resulta que, la mujer se sorprendió al enterarse de que él se mostraba públicamente en Buenos Aires con Paula, a quien Nito presentó como su pareja.

Entonces, decidió filtrar las conversaciones privadas para demostrar la existencia del romance.

Los chats revelan un tono íntimo entre ambos, incluso en fechas especiales para el comediante. Durante el día de su cumpleaños, María José le mandó un mensaje afectuoso: "Feliz cumpleaños mi amor". Tras recibir una respuesta cariñosa, ella le envió una fotografía acompañada por la frase "acá te doy el regalo", haciendo referencia a cuando el actor viajara a España.

La presunta respuesta del ex legislador confirmó la cercanía que existía entre ellos al responder: "¡Qué boquita! ¿Es mía?". La conversación continuó con declaraciones explícitas por parte de Artaza: "Me encantaría despatarrarte en la cama y mirarte como gozas. Lo que a vos te dé más placer, me lo decís y te lo hago".

El compromiso parecía tan avanzado que tenían planes de reencontrarse pronto en el viejo continente.

Por último, según contaron en LAM, en noviembre él se iba a España y ella le iba a presentar a parte de su familia. Sin embargo, la mujer correntina se descargó con dureza contra el humorista, mientras que la novia argentina desconocía la situación hasta el momento.