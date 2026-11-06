Dolor el Chile: murió el director de la oscarizada "Una mujer fantástica"

El cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar a mejor película extranjera por "Una mujer fantástica" en 2018, murió el viernes a los 52 años por "motivos de salud" no detallados, según informó su familia.

"Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros", informó su pareja Amalia Kassai en un comunicado en Instagram.

En el mismo comunicado, sus seres queridos destacaron el aporte del realizador a la cultura chilena y solicitaron respeto por su intimidad durante este difícil momento. Hasta ahora, no trascendieron detalles sobre los problemas de salud que atravesaba ni sobre las circunstancias específicas de su muerte.

La noticia generó conmoción en el ambiente cinematográfico, especialmente por la relevancia que Lelio había alcanzado en la industria internacional. De hecho, fue uno de los directores fundamentales para la proyección del cine chileno en el mundo.

Una carrera marcada por el reconocimiento internacional

Nacido el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, Lelio se crió en Chile y desarrolló allí gran parte de su formación y carrera artística. Comenzó su recorrido como cineasta con películas como "La sagrada familia" (2006), "Navidad" (2009) y "El año del tigre" (2011).

Su primer gran reconocimiento internacional llegó con "Gloria", estrenada en 2013 y protagonizada por Paulina García. La película tuvo una destacada recepción en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde la actriz obtuvo el Oso de Plata a la mejor interpretación femenina.

Sin embargo, el momento más importante de su carrera llegó con "Una mujer fantástica", protagonizada por Daniela Vega. La película, estrenada en 2017, cuenta la historia de Marina, una mujer trans que debe enfrentar la discriminación y los prejuicios sociales después de la muerte de su pareja.

La producción tuvo una enorme repercusión internacional y en 2018 obtuvo el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, convirtiéndose en el primer largometraje chileno en conseguir ese reconocimiento. El triunfo representó un hito para la cinematografía de ese país y posicionó definitivamente a Lelio entre los realizadores latinoamericanos de mayor proyección mundial.

Sus películas en Hollywood y sus últimos proyectos

Después del éxito de "Una mujer fantástica", Lelio continuó desarrollando su carrera en el exterior. Dirigió "Disobedience" (2017), protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams, y "Gloria Bell" (2018), una nueva versión de su película chilena, esta vez con Julianne Moore como protagonista.

En 2022 estrenó "El prodigio", un drama psicológico protagonizado por Florence Pugh y ambientado en la Irlanda del siglo XIX. La película también tuvo una importante repercusión internacional y reafirmó su capacidad para trabajar con grandes figuras de la industria cinematográfica.

En 2025 presentó "La ola", un musical inspirado en las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en las universidades chilenas durante 2018. La producción volvió a poner en primer plano algunas de las temáticas que atravesaron buena parte de su filmografía: la identidad, la libertad, las desigualdades y las luchas sociales.

Al momento de su fallecimiento, el director se encontraba trabajando en la adaptación cinematográfica de "Poeta chileno", la novela del escritor Alejandro Zambra. El proyecto estaba en pleno rodaje y, por el momento, no se informó qué sucederá con la producción tras su muerte.