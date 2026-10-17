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Dolor tras la muerte del meteorólogo Fernando Confessore

Por Redacción

El meteorólogo, periodista de TN y encargado de informar sobre el clima durante las tardes, murió en la madrugada del viernes a causa de una descompensación repentina en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Versalles.

La Policía se apersonó en la vivienda tras recibir un llamado de su esposa, Paula Gabriela Franco, quien alertó que el periodista se desvaneció imprevistamente en la cocina. Efectivos policiales y personal del SAME realizaron maniobras de RCP durante varios minutos, las cuales resultaron sin éxito.

El encargado de comunicar la triste noticia fue Mario Massaccesi: “Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, dijo conmovido.

A lo largo del día los homenajes a Confessore se hicieron sentir con fuerza en El Trece y en TN con compañeros y amigos recordando anécdotas y revelando detalles de cómo era trabajar con él.

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