“Dominbord”: el desembarco de una de las figuras del streaming en la tevé

Tomás Rebord desembarcó en la tevé: uno de los rostros más relevantes del ecosistema del streaming, y uno de los responsables del lugar que el streaming tiene en el aparato de opinión política, se sumó ayer a la pantalla chica ocn la primera emisión de “Dominbord”, que irá todos los domingos a las 22 por América.

El ciclo semanal, que conducirá junto a Manu Jove y Juan Ruffo, no implica abandonar el universo digital que lo vio crecer: el propio programa se emitirá en simultáneo por YouTube y por la señal de aire.