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¿QUÉ LE PASA?

Dramático momento: un ícono de los noventa lucha por su vida

Por Redacción

Fue una de las vedettes más reconocidas de los 90, pero hoy la está pasando mal. Internada hace tres semanas, por un cuadro severo que se complejiza por diferentes causas, Mónica Guido (64) está luchando por su vida.

Según trascendió, está hospitalizada en el Hospital Fernández a causa de la agudización de un cuadro que padece hace 15 años: una enfermedad mixta del tejido conectivo, acompañada por un severo síndrome de Raynaud y fibromialgia.

Actualmente, permanece sedada y recibe morfina para aliviar los fuertes dolores que atraviesa, aunque los médicos también utilizan antibióticos por vía intravenosa para tratar las infecciones asociadas a su cuadro. Además, suma un problema óseo en la rodilla izquierda, que le genera serias dificultades para caminar.

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