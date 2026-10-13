Durante la década del 80: Susana Giménez y Ricardo Darín vivieron una relación súper mediática ¿Por qué se separaron?

Sin dudas, Susana Giménez y Ricardo Darín tuvieron una relación que marcó la farándula argentina en la década del 80.

Allí, recordemos que, ambos eran figuras destacadas, Ricardo del cine y Susana de la televisión. Un romance que fue seguido con mucha atención por todos medios y el público.

Estuvieron juntos durante nueve años.

Todo comenzó en 1978, luego de la separación de la diva del boxeador Carlos Monzón y finalizó en 1987.

Compartieron su vida y también proyectos profesionales, lo que los convirtió en una pareja muy visible, querida y buscada de manera permanente.

Pero, con el tiempo, empezaron a surgir diferencias sobre lo que cada uno quería para su futuro.

Darín quería formar una familia y tener hijos, mientras que Susana no sentía ese deseo en aquel momento.

Entonces, esta discrepancia fue clave en la decisión de separarse, porque ninguno estaba dispuesto a cambiar sus planes de vida.

Asimismo, otro motivo de la ruptura fue la forma de vivir y de organizar su día a día.

Mientras que Darín soñaba con una casa grande y un hogar más tradicional, Susana prefería un departamento en la ciudad y un estilo de vida más independiente.

Estas diferencias, si bien secundarias, también hicieron que sus caminos comenzaran a separarse naturalmente.

Vale destacar que aquél distanciamiento fue tranquilo y sin escándalos.

Ninguno de los dos recurrió a los medios para pelear ni para hacer acusaciones, y eso permitió que conservaran respeto mutuo.

Por otra parte, con el tiempo, lograron transformar la relación en una amistad basada en el afecto y la consideración por el otro.

Tras la ruptura, Ricardo Darín construyó la familia que había imaginado junto a Florencia Bas, con quien se casó y tuvo hijos.

Susana Giménez, por su parte, continuó su carrera y su vida personal, siempre hablando con cariño de Darín y reconociendo que su relación fue importante para ambos.

Ahora, a décadas de ese amor, su historia sigue siendo recordada como un ejemplo de que una pareja puede quererse profundamente y, al mismo tiempo, reconocer que cada uno tiene necesidades diferentes.