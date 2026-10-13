Durante la década del 80: Susana Giménez y Ricardo Darín vivieron una relación súper mediática ¿Por qué se separaron?

Sin dudas, Susana Giménez y Ricardo Darín tuvieron una relación que marcó la farándula argentina en la década del 80.
Allí, recordemos que, ambos eran figuras destacadas, Ricardo del cine y Susana de la televisión. Un romance que fue seguido con mucha atención por todos medios y el público.
Estuvieron juntos durante nueve años.
Todo comenzó en 1978, luego de la separación de la diva del boxeador Carlos Monzón y finalizó en 1987.
Compartieron su vida y también proyectos profesionales, lo que los convirtió en una pareja muy visible, querida y buscada de manera permanente.
Pero, con el tiempo, empezaron a surgir diferencias sobre lo que cada uno quería para su futuro.
Darín quería formar una familia y tener hijos, mientras que Susana no sentía ese deseo en aquel momento.
Entonces, esta discrepancia fue clave en la decisión de separarse, porque ninguno estaba dispuesto a cambiar sus planes de vida.
Asimismo, otro motivo de la ruptura fue la forma de vivir y de organizar su día a día.
Mientras que Darín soñaba con una casa grande y un hogar más tradicional, Susana prefería un departamento en la ciudad y un estilo de vida más independiente.
Estas diferencias, si bien secundarias, también hicieron que sus caminos comenzaran a separarse naturalmente.
Vale destacar que aquél distanciamiento fue tranquilo y sin escándalos.
Ninguno de los dos recurrió a los medios para pelear ni para hacer acusaciones, y eso permitió que conservaran respeto mutuo.
Por otra parte, con el tiempo, lograron transformar la relación en una amistad basada en el afecto y la consideración por el otro.
Tras la ruptura, Ricardo Darín construyó la familia que había imaginado junto a Florencia Bas, con quien se casó y tuvo hijos.
Susana Giménez, por su parte, continuó su carrera y su vida personal, siempre hablando con cariño de Darín y reconociendo que su relación fue importante para ambos.
Ahora, a décadas de ese amor, su historia sigue siendo recordada como un ejemplo de que una pareja puede quererse profundamente y, al mismo tiempo, reconocer que cada uno tiene necesidades diferentes.
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