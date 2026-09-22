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Espectáculos

Dvorak y Tchaikovsky sonarán este domingo en la Sala Ginastera

Por Redacción

Este domingo, la Orquesta Estable del Teatro Argentino interpretará obras de Dvořák y Tchaikovsky.

Desde las 17 en la Sala Ginastera del recinto (con entrada gratuita, con previa reserva online), y con la dirección de su titular, Carlos Vieu, la Orquesta brindará un programa constituido por el último concierto para cello que escribió el músico checo, el Concierto para violoncello en si menor, Op. 104 (con la participación como solista de Siro Bellisomi) y la primera sinfonía del músico ruso, la Sinfonía Nº 1, en sol menor, “Sueños de invierno”, Op. 13.

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