Dyango, esta noche en La Plata

Dyango está entre nosotros. El legendario cantante español regresa al país con su nuevo tour y desemabarcará en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata esta noche.

En el show repasará los grandes clásicos de su carrera y presentará nuevas versiones grabadas en vivo. Las entradas se pueden adquirir por LivePass.

Es el regreso de Dyango al país tras un año: luego del éxito de su tour por Argentina y Latinoamérica en 2025, el español Dyango llega con “Su Amigo Dyango Tour”, una gira que promete emocionar a varias generaciones de fanáticos.

El espectáculo será un viaje musical para revivir algunas de las canciones más representativas del artista, como “Cómo Han Pasado los Años”, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio, que dejó grabado, justamente, el año pasado en su visita al país. Esa versión forma parte del proyecto fonográfico “Un Poco Más (En Vivo, Gran Rex, 2025)”, un álbum que reune interpretaciones en vivo de varios de los grandes clásicos de Dyango.