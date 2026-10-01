Edith Hermida muy filosa contra una importante figura de Telefe: “No existe, no se lo banca nadie”

Sin escalas.Edith Hermida arremetió contra Andy Kusnetzoff y sus palabras llamaron la atención, especialmente porque es una de las figuras de Telefe y ella acaba de sumarse al canal.

Pero, más allá de que su estadía es temporal, ya que participa de MasterChef Celebrity y continuará mientras pueda avanzar en el reality, sus declaraciones no pasaron inadvertidas.

Así, la conductora de Bendita TV habló de un rumor que circuló sobre las actitudes de Andy con sus compañeros en Perros de la calle, su programa radial.

También, aseguró que el conductor tendría una manera diferente de tratar a sus invitados en PH, Podemos hablar.

“Esta noche vamos a presentar otro informe para ganar amigos. Andy Kusnetzoff tiene su programa PH, Podemos Hablar, que es un éxito en Telefe, los sábados a la noche, donde él le dice consignas a los invitados. Bueno, algo que debería decir: ‘Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros’”, arrancó con ironía.

Pero además, lejos de terminar ahí, y con ganas de seguir hablando, fue por otro señalamiento: “Él tendría que dar un paso al frente. Porque en la radio interrumpe a todo el mundo. ¡No deja hablar a nadie! Yo creo que no existe, ya no se lo debe bancar nadie ya”.

“Eso tendría que decir: ‘Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa’. Porque me dicen que traicionaría al aire. Igual conmigo siempre fue buena onda, habría que hacer un duelo entre Mirtha Legrand y Andy, a ver quién interrumpe más”, tiró Hermida cerrando el tema.