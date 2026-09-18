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Edith Hermida reaccionó al posible regreso de Eliana Guercio al ciclo y reconoció el enfrentamiento: "No me bancaba"

Por Redacción

Recordemos que, en las últimas horas se conoció que Edith Hermida concretó su salida de El Club del Moro, tras tres años, para dedicarse de lleno a las grabaciones de MasterChef Celebrity y mantener la conducción de Bendita TV.

A la salida de su primera jornada de grabación en el reality culinario de Telefe, la conductora contó sus sensaciones al empezar esta nueva etapa y despedirse del ciclo radial conducido por Santiago del Moro, expresó: "Mañana es mi último día en el programa. Estoy contenta, pero me da tristeza porque los voy a extrañar mucho".

Allí, se indagó sobre las versiones históricas de tirantez con Guercio y el rumor de que la ex panelista de Telefe desearía retornar a la emisora.

Entonces, Edith lanzó: "Ahora que no estoy que vuelva. Eliana, yo quería trabajar con vos".

Asimismo, se le recordó que compartieron un período muy breve al aire en La 100.

Así, sin vueltas, Edith admitió sobre la rispidez: "No me bancaba, pero yo sí". Sin embargo, aclaró: "No me molestaría que vuelva, ojalá que vuelva porque era un espacio en el cual le gustaba estar".

Ahora, con el final de Gran Hermano y la renuncia de Eliana Guercio a A la Barbarossa en las mañanas de Telefe, el panorama quedó abierto.

Solo resta ver si la vacante dejada por Hermida abre la puerta para un inesperado regreso, aunque su lugar en específico ya fue ocupado por Daniela De Lucía.

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