Eduardo Feinmann cuestionó a León XIV por uno de sus dichos durante la visita a nuestro país

Eduardo Feinmann hizo un balance elogioso de lo que dejó la visita del papa León XIV a nuestro país, destacando varios sus gestos. Pero, también cuestionó de manera categórica una frase que el Sumo Pontífice expresó en uno de los actos que en encabezó en suelo nacional.

"Lo único que a mí me hizo ruido fuerte fue lo de Devoto hoy a la mañana, cuando el Papa dijo 'visitar a los presos es una obra de misericordia'. Yo decía 'ay León, León, ¿y la misericordia con las víctimas de estos delincuentes?'", comenzó tajante el conductor durante el pase con Pablo Rossi en A24, en referencia a los dichos de León XIV durante su encuentro con los presos alojados en la cárcel que está a punto de ser cerrada.

Asimismo, Feinmann señaló: "Entre esos delincuentes había ladrones, asesinos y violadores. ¿Y la compasión y la misericordia con las víctimas de estos tipos? Esa frase a mí me no me gustó".

Sin retroceder en su posición, tras poner al aire el fragmento en que el papa León XIV expresó el concepto en cuestión, Eduardo Feinmann reiteró: "Yo insisto, ¿dónde está la misericordia para con las víctimas?".

Por otra parte, Pablo Rossi le reclamó a su colega que le exige a León XIV algo que tiene un sustento más político que religioso. "La iglesia, desde Cristo para acá, tiene misericordia con el abusador, con las prostitutas, con el ladrón. Está en las escrituras. Y tiene misericordia con las víctimas también", sostuvo el comunicador. A lo que Feinmann refutó: "No, con las víctimas no. No ocurrió, y a mí eso me duele".

Además Rossi recordó que históricamente algunos de los máximos referentes del catolicismo han ido a las cárceles a lavarle los pies a los reclusos.

Entonces, sobre ese punto, Eduardo Feinmann retrucó sobre a León XIV: "Me encantaría que le lave los pies a las víctimas de estos delincuentones hijos de pu... Me enoja, qué querés que te diga.... El Papa habla de los valores de la familia, y en mi familia me enseñaron como valor fundamental que ser bueno con los malos es ser malo con los buenos, y es un principio rector para todo, no podés ser bueno con los malos, porque los malos siempre son malos con los buenos".

Subiendo el tono de la polémica, Feinmann disparó: "Mi punto es que el Papa no fue misericordioso con todos por igual, se abrazó con estos delincuentones, ¡y se abrazó con un amor! Pará un poquito León, en serio. Eso me embroncó".

Por último, en su recriminiación a León XIV, Eduardo Feinmann enunció: "El tema es cuando el Papa, el representante de Dios en la tierra, pide misericordia por estos delincuentones y no pide también misericordia por las víctimas de estos delincuentones. Eso es lo que me hace ruido. Es como pedir misericordia por aquellos que mataron a Jesucristo, qué vas pedir misericordia por esos hijos de pu... que lo mataron. Si pedís misericordia por lo malos, también pedí misericordia con los buenos. Si te abrazaste efusivamente con los malos, abrazate también con los buenos. Yo no vi tantos abrazos del Papa con gente buena, es lo único que le reclamo", cerró el mencionado periodista.