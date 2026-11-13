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El abogado de la China Suárez confirmó la demanda contra Wanda Nara: “Es un delito por amenazas”

Lautaro Rodríguez, letrado de la actriz, aseguró que la medida no responde a un temor personal, sino a la necesidad de detener el conflicto

Por Redacción

La batalla mediática entre La China Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo de alta tensión. La actriz decidió dar un paso firme en los tribunales y avanzar con una denuncia por amenazas contra la empresaria tras analizar en detalle el video que desató el último cruce público entre ambas.

La confirmación llegó de la mano de Lautaro Rodríguez, abogado de Suárez, quien explicó los motivos detrás de la determinación de su clienta y descartó que la acción judicial responda a un temor personal, apuntando directamente a frenar la impunidad de las declaraciones públicas.

"Hablamos y, viendo los videos, prefirió avanzar. Más que nada para que no queden impunes los dichos. No porque sienta miedo", aseguró el letrado a Todo Noticias al detallar la postura adoptada por la intérprete frente a la escalada del conflicto.

Según precisó Rodríguez, la decisión de judicializar el episodio se consolidó luego de que la actriz revisara las grabaciones con mayor distancia emocional y evaluara el alcance de las expresiones vertidas en su contra. "Vio los videos más en frío y nos pidió avanzar con la demanda. Es un delito por amenazas", remarcó el representante legal.

La denuncia de la China Suárez se da luego de la viralización de un video donde se escucha a Nara amenazar e insultar a la actriz. Las imágenes fueron difundidas por Puro Show (eltrece) y corresponden a un episodio ocurrido en la entrada de “la casa de los sueños”, ubicada en Nordelta.

En la grabación, María Eugenia Suárez registra el momento en que la conductora de MasterChef Celebrity se acerca y comienza a increparla. “Muerta de hambre, prostituta. Sos una neg... de mie... que está acá por plata. Te voy a matar. Te mato yo a palos”, se escucha decir a la conductora.

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