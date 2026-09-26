El acosador de “La Reini” y Pettinato, internado

La causa que involucra a Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato y Hernán Claudio Di Carlo, conocido en redes sociales como Hernán Bloquero, tuvo un nuevo giro ayer. El hombre señalado por las amenazas y el acoso contra la influencer y el conductor de Olga fue trasladado a una fiscalía porteña para avanzar con la investigación, pero una evaluación psicológica modificó el procedimiento previsto.

Di Carlo había sido localizado en Junín por efectivos policiales y trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para presentarse ante la Justicia. La investigación está relacionada con una denuncia de Pettinato por amenazas, mientras que Gonet también realizó una presentación y contó públicamente que el hostigamiento por parte de este hombre se extendía desde hacía años.

¿Qué determinó la evaluación psiquiátrica?

Según informó el periodista Martín Candalaft, antes de que pudiera concretarse la indagatoria, Di Carlo fue sometido a un estudio interdisciplinario. De acuerdo con lo informado, los profesionales concluyeron que el acusado “no comprende la criminalidad de sus actos”.

A partir de ese resultado, la indagatoria prevista quedó suspendida y se dispuso su traslado a un centro de salud mental. La medida fue ordenada en el marco de las actuaciones que intervienen en su situación y establece una internación de carácter obligatorio.

El dato se conoce después de que la Justicia porteña avanzara con la investigación por las amenazas denunciadas por Pettinato. El conductor había contado que el hombre se presentó en las inmediaciones del estudio de Olga, donde trabaja, y realizó un gesto que interpretó como intimidatorio. A partir de ese episodio presentó una denuncia que destapó la grave situación que tanto él como “La Reini” estaban padeciendo.

En paralelo, Gonet contó que había sufrido situaciones de hostigamiento durante un período prolongado y que el comportamiento del hombre había incluido mensajes, contacto con personas de su entorno y tatuajes relacionados con ella. Tras la denuncia, recibió un botón antipánico y se dispuso una consigna policial para reforzar su seguridad.

La escalofriante frase que dijo el acosador

Uno de los datos que llamó la atención fue que, antes de conocer el destino que finalmente definiría la Justicia, Di Carlo habló con el periodista Pablo Layús y se mostró tranquilo respecto del procedimiento.

“Salió todo bien, gracias a Dios. Ahora estamos volviendo para Junín, estoy recontra tranquilo”, aseguró.

Sin embargo, el hombre causó revuelo al volver a hacer referencia a Sofía Gonet: “Lo único que le puedo decir a La Reini es que mi corazón está con ella”.