El actor platense Maxi Ghione es investigado: cómo pasa sus días tras ser detenido en Santa Fe

Recordemos que, el actor platense Maxi Ghione fue detenido tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, aparentemente con armas de fuego.

En el allanamiento al domicilio del artista, la Policía de Investigaciones secuestró al menos ocho armas de fuego, que se sumarán a la causa.

Tras el procedimiento de la investigación, el actor fue trasladado a Rafaela, donde quedó detenido de manera preventiva y quedó a disposición de la justicia.

De acuerdo con el audio de voz que difundieron en la tele, el denunciante sostiene que Ghione lo dejó encerrado durante cinco horas, producto de una discusión por dinero.

"Estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir y, una vez en mi domicilio, le empecé a reclamar por el dinero, él se negó a pagarme y me dijo: 'No te voy a pagar ni una mier..."', se escucha en el audio.

Ahora, la investigación continúa su curso y se espera que, a medida que avance, se sepa con precisión qué pasó en la vivienda y cuál fue la participación del actor. Más adelante se conocerá la imputación contra Ghione y las medidas que tomará la fiscalía.

Allí, el periodista Julio Armando contó en la tele cómo son los días de Ghione en prisión y aseguró que el actor está detenido en la alcaldía de Rafaela "junto a 80 reclusos más".

"Todavía no recibió visitas, no puede de hecho recibir visitas porque está incomunicado. Estamos al aguardo de una audiencia; estamos hablando de una audiencia imputativa donde se le van a dar a conocer los cargos", sumó.

Asimismo, en cuanto al hallazgo de las armas de fuego, el periodista detalló: "La información que yo tengo es que las armas cortas están registradas y son de Maxi. La que no está registrada es una escopeta", cerraron con el tema.