Tras su detención, el platense Maxi Ghione rompió el silencio: "La verdad la va a decir la Justicia"

El actor platense Maxi Ghione habló por primera vez en público después de su detención en Santa Fe por agredir a un hombre que trabaja de taxi boy.

“Lo muy importante: voy a hacer un vivo pronto, donde voy a aclarar lo que se puede aclarar hasta ahora. Esto va a pasar. La verdad en este momento es la que cada uno de ustedes crea. Después la verdad la va a decir la Justicia”, confirmó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Respecto a su nueva vida en la provincia de Santa Fe, el actor explicó lo siguiente: “Yo llegué a Lehmann porque fui a San Luis a vivir con una promesa de trabajo que me dejaron colgado”.

“Yo no puse un mango, yo era la cara de un bodegón, me sentaba con la gente, charlaba, la pasamos muy lindo, fue realmente una experiencia muy linda”, aseguró sobre su trabajo en el territorio santafesino. Si bien recordó que el primer año anduvo muy bien, después ya no y tuvieron que cerrarlo.

Finalmente, Ghione se tomó un tiempo para agradecer las muestras de cariño recibidas en los últimos días y también se acordó de sus detractores. “Ya van a tener buenas noticias. Gracias por estar ahí a todos los que confían en mí, a ese público que se quedó, que es mío, que es el público que me quiere y que yo quiero, que es el que siempre estuvo y siempre está. Y para los detractores que hablan sin saber... porque hay muchos... Agradezco a todos”, sentenció.

Cabe señalar que el actor fue detenido el pasado martes durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por una denuncia de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

Asimismo, en el procedimiento fueron secuestradas varias armas de fuego y municiones y la investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber concurrido al domicilio del artista el pasado 20 de septiembre y haber permanecido allí durante varias horas contra su voluntad. Según su relato, durante el encuentro Ghione habría exhibido armas de fuego y posteriormente habría recibido amenazas a través de mensajes y comunicaciones telefónica.