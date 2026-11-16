María Becerra volvió a demostrar que su pasión por Gimnasia y en medio de su extensa serie de recitales en Buenos Aires, la cantante protagonizó un momento especial: subió a su familia al escenario, su tío estaba con la camiseta de Gimnasia y terminó besando el escudo albiazul frente a miles de personas.

La escena ocurrió durante uno de los diez conciertos que la artista tiene previstos en el Movistar Arena, donde presentó un espectáculo de formato 360° con una puesta en escena que combina música, actuaciones y diferentes universos visuales vinculados a su tercer álbum de estudio.

En uno de los momentos del show, parte de su familia se sumó a la presentación para acompañarla en el tema "El amor de mi vida". Entre ellos apareció su tío, Gustavo, que llevaba una camiseta verde de arquero de Gimnasia, una indumentaria especial que forma parte de los homenajes del club a René Favaloro.

Al advertir el escudo que lucía su familiar en el pecho, María se acercó y le dio un beso, quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular.

En reiteradas ocasiones contó que es hincha del Lobo desde chica, una pasión heredada de su familia y especialmente de su mamá, platense y simpatizante del conjunto mens sana.