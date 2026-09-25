El año más extraño de Marcelo Tinelli: entre realities familiares, rupturas y tormentas mediáticas

Marcelo Tinelli está transitando el año más atípico, inestable y controvertido de toda su trayectoria. El hombre que durante tres décadas digitó los hilos del entretenimiento y el pulso de la opinión pública en Argentina parece haber quedado atrapado en un laberinto del que no puede salir, y la llegada de una nueva entrega de su reality, “Los Tinelli”, viene a reforzar a esta idea.

Uno de los altibajos constantes de este año fue el amor. Su situación sentimental con Milett Figueroa enfrentó varias idas y vueltas, y en este último tramo del año el conductor y la modelo parecen haber seguido caminos separados, aunque la posibilidad de regresar siempre sobrevuela a la pareja.

Para peor, todo el proceso, incluyendo un tenso viaje a Perú y los cortocircuitos explícitos entre la modelo peruana y las hijas mayores del animador, quedó registrado para las cámaras de la segunda temporada de su docu-reality que llegará el 30 de septiembre a la pantalla de Prime Video.

Una crisis familiar que no dio descanso

Si algo faltaba para enrarecer el clima del clan, fue el grave episodio que salpicó a su hija menor, Juana Tinelli. A mediados de año, la joven modelo e influencer radicó una denuncia por violencia de género contra su exnovio, Bautista Cuiña, tras sufrir una supuesta agresión física durante la madrugada en un conocido local bailable de la Costanera Norte.

El hecho generó una inmediata repercusión mediática que caló hondo en el conductor, en especial luego de que la joven protagonizara un escándalo público a fines de 2025 con las supuestas amenazas telefónicas que recibió de parte de un empresario con el que Marcelo habría tenido problemas financieros.

El conflicto de Juana con su expareja repercutió negativamente en Tinelli quien nuevamente debió dar la cara por su hija. El problema terminó resolviéndose en el plano íntimo en donde el conductor medió con la familia Cuiña para que la cuestión no escalara y comprometiera más a la joven.

Una nueva oportunidad en el streaming

A finales de 2025, el plan de Tinelli para insertarse en el ecosistema digital tuvo un arranque accidentado y frustrado en la plataforma Carnaval. Concebido inicialmente como su espacio de stream propio para competir con canales consolidados como Luzu TV u Olga, el proyecto no logró encajar en las métricas ni en las dinámicas de la audiencia joven. Esta fallida incursión derivó en una veloz salida de la plataforma.

La verdadera reactivación de su año llegó de la mano de Daniel Hadad, quien lo convenció de sumarse a las filas de Infobae mediante un contrato millonario para liderar “Infobae Mundial”.

Durante junio y julio de 2026, el foco absoluto del conductor estuvo centrado en Miami, transmitiendo la cobertura y el análisis de la Copa del Mundo, trabajo que representó un regreso directo a sus raíces como periodista deportivo y relator.

El ciclo concluyó a finales de julio con una emisión cargada de lágrimas, donde el propio Tinelli agradeció la oportunidad de “volver a sentir la pasión original” en un soporte moderno.

Para la segunda parte del año, Tinelli continuará apostando al streaming con un nuevo programa diario de humor y actualidad en el que intentará recrear la mística de los viejos tiempos de “Videomatch”. El ciclo se llamará “Dale Match” y podría estrenar para comienzos de octubre, aunque aún no trascendieron mayores detalles sobre este proyecto.

Su vida real en la pantalla

Sin dudas lo que marcará una parte importante del año de Marcelo será el estreno de la segunda temporada del docu-reality “Los Tinelli” en donde el conductor se muestra junto a su familia, a medida que enfrentan momentos importantes en sus relaciones y desamores, hasta enfrentamientos explosivos y revelaciones inesperadas.

En esta segunda temporada, la familia enfrenta su mayor crisis hasta el momento: Cande está divorciada, Mica está soltera y Marcelo lucha por mantener unida a una familia que parece desmoronarse, especialmente cuando Juana desaparece del mapa y Francisco se niega a formar parte de la producción que, al estilo del clan Kardashian, busca nutrirse de escándalos reales para que la ficción logre cobrar vuelo.