El anuncio que causó revuelo: las Spice Girls coquetean con su regreso

Las Spice Girls, el grupo femenino de pop británico más exitoso a nivel mundial, causó furor ayer cuando desataron los rumores de un posible regreso.

Todo se dio cuando en las redes sociales del grupo publicaron un video en referencia a una novedad que llegaría durante esta jornada y que estaba relacionada con el clásico de la banda, “Wannabe”, lanzado en 1996.

La publicación compartida por la banda integrada por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham, se trata de un breve clip acompañado de un mensaje que anticipa un importante anuncio.

El video además fue grabado en las escaleras del mismo hotel en el que se filmó el videoclip de la canción en cuestión y se muestra un diario en donde se leen distintos mensajes con guiños hacia sus seguidores: “¿Sos un fan de las Spice Girls con la capacidad de cantar y bailar? ¿Sos un superfan, un coleccionista, un melómano?”, se lee en el material.

La publicación no tardó en viralizarse a las pocas horas y los fans de todo el mundo empezaron a especular teorías sobre el anuncio. Si bien muchos se ilusionaron con un regreso de la banda a los escenarios o un nuevo disco, la versión más firme parece estar en una edición especial por el 30 aniversario del lanzamiento de “Wannabe”, que se cumple este 2026.

REUNIÓN EN LOS ESCENARIOS

La última vez que las cinco integrantes de las Spice Girls se presentaron juntas sobre un escenario fue el 12 de agosto de 2012, durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, tuvieron reuniones posteriores.

En 2019, el grupo realizó la gira “Spice World Tour” por el Reino Unido e Irlanda, pero no contó con la participación de Victoria Beckham, quien se encontraba abocada de lleno a su carrera como diseñadora.

Las Spice Girls se formaron en 1994 a través de un proceso de audiciones masivas organizado por los productores de música Chris y Bob Herbert (de la compañía Heart Management).

Todo comenzó con un anuncio en el diario The Stage en donde buscaban chicas de entre 18 y 23 años que supieran cantar, bailar, para formar un grupo pop femenino que luego daría paso a la aclamada banda que dominó la escena musical de los 90.