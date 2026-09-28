El cine argentino, coronado de gloria: un documental ganó en San Sebastián

“La ilusión de un verano sin fin”, documental de la fotógrafa argentina Alessandra Sanguinetti que sigue durante 25 años a dos primas que viven en el campo, se alzó con el premio a la mejor película latinoamericana en el Festival de Cine de San Sebastián.

El documental “lo veo como un poema, una carta de amor al campo argentino, Argentina y a tanta belleza que está en mucho peligro”, dijo Sanguinetti. “Y mi deseo es que pueda seguir toda esa belleza sosteniéndose y que Estados Unidos saque las garras de Argentina”.