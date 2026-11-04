El Club del Litoral despide el año con música, baile y una gran fiesta en La Plata

La última edición del año del Club del Litoral tendrá lugar este sábado desde las 21 en La Hormiguera (8 Nº1420), con una propuesta que reunirá música en vivo, baile y expresiones culturales de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. La jornada contará con la participación de una orquesta integrada por Vanina Rivarola, Ena Vazo, Tony Madera y Agua, Anahí Andersen y Facu Nievas. Además, habrá músicos invitados y una clase abierta de baile a cargo de Cam González, en un encuentro pensado para compartir y celebrar las tradiciones de la región. A la gorra.

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