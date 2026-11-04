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El desgarrador descargo de Flor de la V por el ataque contra trabajadoras sexuales trans en Palermo

Por Redacción

Flor de la V fue una de las artistas que repudió el ataque transfóbico contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo, lo hizo a través de sus redes, aunque en su programa también condenó lo sucedido en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, la conductora afirmó: “Estoy intentando hacer un video sobre lo que sucedió en Palermo, pero me cuesta hablar del tema porque hace muchos años que no veía una violencia como la que se está atravesando en esta época”.

En este sentido, Flor de la V también condenó la creciente intolerancia y el odio hacia la comunidad travesti-trans, y destacó la gravedad del ataque.

“Lo que sucedió en Palermo con este grupo de chicos que salió a agredir, a perseguir travestis, es algo que a mí me parte el corazón, porque la deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es tan enorme que hace que sucedan este tipo de cosas”, aseguró.

Allí, de la V, agregó: “El problema es cuando nos hacen creer que algunas vidas valen más que otras. Esas personas que perseguían tienen familias, tienen amigos, tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos y tienen el derecho a vivir con dignidad”.

Por último, Flor de la V hizo foco en la reacción de la sociedad frente a estos actos de odio y pidió justicia: “No naturalicemos la violencia, porque si una sociedad se empieza a divertir con este tipo de cosas, el problema ya no son solo los agresores, el problema es una sociedad que empieza a naturalizar la crueldad. Justicia por mis compañeras”, cerró la conductora.

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