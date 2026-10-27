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El desgarrador llanto de Moria Casán: “Se murió solito”

La One recibió una noticia impactante en pleno programa y no pudo contener la emoción

Por Redacción

Un momento devastador sacudió a Moria Casán en vivo. La conductora se enteró durante la emisión de "La mañana con Moria" de la muerte de Fernando Jorge “Coco” Shedden, quien fue su chofer durante décadas y una persona fundamental en su vida.

“Me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida”, anunció, visiblemente conmocionada. La noticia la quebró y dio paso a una despedida cargada de dolor, recuerdos y palabras que llegaron al corazón.

La relación entre ambos atravesó momentos difíciles. Moria contó que se habían distanciado por los problemas de adicción que él enfrentó y recordó que incluso llegó a pagarle un abogado cuando estuvo preso. Sin embargo, destacó que en el último tiempo habían podido acercarse nuevamente gracias a la serie biográfica sobre su vida.

Pero la frase más desgarradora llegó al hablar de sus últimos días: “Me da lástima. Se murió solito. Es un poco lo que eligió él y no sé qué decir”. Con la voz quebrada, la diva también expresó cuánto lo quería y recordó los buenos años que compartieron.

“Te quiero, Coco. Me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida”, dijo antes de pedir un aplauso para despedirlo.

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