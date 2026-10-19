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El Día de la Madre de Wanda Nara con sus hijos reunidos y regalos especiales

Por Redacción

Wanda Nara pasó el Día de la Madre en su casa de Nordelta, acompañada de sus cinco hijos, que la llenaron de presentes.

Así, Nara pasó un Día de la Madre lleno de alegrías.

La conductora se reunió con sus cinco hijos en su casa de Nordelta, quienes la despertaron con muchos regalos. Además, almorzaron y cenaron en conocidos restaurantes de la zona. Los mensajes de los chicos conmovieron a todos.

“Mi prioridad. Feliz día a todas las mamás”, escribió Wanda Nara y compartió fotos de la jornada. Valentino, Benedicto, Constantino y las dos nenas le dieron un oso gigante de Lotso, el personaje de Toy Story, un ramo de flores gigante y bombones de una chocolatería muy conocida.

Asimismo, durante el día, Wanda Nara fue mostrando imágenes que reflejaban el amor de hermanos, cómo se extrañan y la complicidad que tienen. En el almuerzo, fueron a un restaurante a comer sushi y en la cena, pollo frito. La conductora se mostró muy feliz y afortunada de poder compartir este momento con todos.

Wanda Nara, además, le dedicó unas palabras a Nora Colosimo: “Gracias por ser la mejor mamá y abuela de todos. Orgullosa de la mamá que nos enseñó todo. Te amamos”. En la foto se ve a una angelita muy joven junto a dos niñas, ella y Zaira.

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