El día que Charly García le salvó la vida a un periodista

Una entrevista con Charly García terminó convirtiéndose, sin que ninguno de los dos lo supiera, en una cuestión de vida o muerte. Así lo reveló el periodista Hernán Lirio, quien recordó un episodio ocurrido en el verano de 2008, cuando tenía 22 años y trabajaba como cronista de C5N en Mar del Plata. Por entonces, había organizado un salto en paracaídas para realizar una cobertura televisiva, pero una inesperada noche junto al músico cambió sus planes y lo salvó de una tragedia.

Todo comenzó cuando le encargaron entrevistar a García después de un recital. El encuentro no fue sencillo: Charly había terminado el espectáculo en medio de un clima de descontrol y, cuando Lirio ingresó al camarín, se negó a hablar. Desesperado ante la posibilidad de perder su trabajo, el joven periodista terminó llorando frente al músico que, conmovido, lo tranquilizó y accedió a responder sus preguntas. La entrevista se extendió hasta la madrugada y resultó un éxito, por lo que su jefe le permitió descansar y postergar para la tarde el salto en paracaídas que tenía previsto realizar al mediodía.

Horas después, mientras disfrutaba de la playa, Lirio descubrió que tenía 17 llamadas perdidas. Su jefe le informó que se había producido un accidente fatal en el aeródromo de Batán. Cuando conoció los detalles quedó paralizado: habían muerto el instructor con el que debía saltar y el joven que había ocupado su lugar después del cambio de horario.

De no haber sido por aquella entrevista con Charly, él habría estado en ese vuelo. “Charly García te salvó la vida”, le dijo entonces su jefe, una frase que nunca pudo olvidar.

Desde aquel episodio, Lirio decidió que jamás volvería a intentar un salto en paracaídas. Años más tarde, durante un cumpleaños de García en el hotel Faena, tuvo la oportunidad de reencontrarse con el músico y contarle lo sucedido. Charly escuchó sorprendido una historia que probablemente desconocía por completo: aquella madrugada en la que había consolado a un joven periodista también había alterado, involuntariamente, su destino. “Si no hubiese tenido que hacer esa nota, no estaría acá”, reflexionó Lirio al compartir la anécdota en sus redes sociales.